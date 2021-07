2.Bundesliga: Wie Schalke Schubert und FC Bayerns Nübel kaputt gemacht hat

Nübel verliert nach Bayern-Ankündigung Kapitänsbinde

Schalke-Boss: "Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht"

Schalker Torwart-Kreisel

Schaden an beiden Keepern irreparabel

Es übernahm erneut Schubert und bekam von Wagner sogar als einziger Spiele r vor dem Corona-Re-Start eine Stammplatzgarantie. "Ich habe vor Wochen gesagt, dass Markus Schubert - wenn er gesund bleibt - die restlichen Spiele in dieser Saison für uns bestreitet. Dabei bleibt es", verkündete Wagner in der Sport Bild .

Für Schalke wird Schubert nun auch nicht mehr auflaufen. Nachdem er in der Saisonvorbereitung den Kampf zwischen den Pfosten gegen Routinier Ralf Fährmann verloren hat, verlässt er Schalke nun endgültig, um in den Niederlanden sein Glück zu suchen.

Und auch das eint die beiden in Königsblau so leidgeprüften Keeper: Auch Nübel versucht nun - per Leihe bei der AS Monaco - seine ins Stocken geratene Karriere im Ausland neu in Schwung zu bringen.