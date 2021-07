Hanfmann im Viertelfinale von Bastad

Tennisprofi Yannick Hanfmann aus Karlsruhe steht beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad im Viertelfinale. Der 29-Jährige besiegte in der Runde der besten 16 den an Position sieben gesetzten Jiri Vesely mit 6:4, 6:3.

Vor zwei Wochen in Wimbledon war Hanfmann dem Tschechen noch in der ersten Runde glatt in drei Sätzen unterlegen, nach dem Wechsel von Rasen auf Sand wendete sich das Blatt.