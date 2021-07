Gianluigi Donnarumma: PSG-Transfer perfekt - Wechsel zu Paris Saint-Germain vom AC Mailand

Jetzt ist der Transfer perfekt in die Ligue 1 zur Star-Riege um Neymar und Co.: ( NEWS: Alles zur Ligue 1)

Wie die Franzosen am Abend mitteilten, erhält der 22-Jährige, der im Finale gegen England in Wembley den entscheidenden Elfmeter pariert hatte und zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, bei PSG einen Fünfjahresvertrag bis 2026.

"Ich bin sehr glücklich, Teil dieses großen Klubs zu sein", sagte Donnarumma, jüngster Torwart der italienischen Länderspielgeschichte. "Ich fühle mich bereit für die neue Herausforderung und will hier weiter wachsen. Ich will mit PSG alles gewinnen, was möglich ist."