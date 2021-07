Hertha 4:4 im Test gegen Hannover

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in der Saisonvorbereitung erstmals Federn gelassen. Nach drei klaren Siegen gegen Mannschaften aus dem Amateurlager kamen die Berliner am Mittwoch gegen Hannover 96 zu einem 4:4 (3:1).

Rückkehrer Davie Selke, zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen, schnürte einen Dreierpack (34., 42., 45.+3/Elfmeter). Nach der Pause wechselte Hertha-Coach Dardai durch. Hannover, das bereits am 24. Juli in die Zweitligasaison startet, drehte das Spiel in der Schlussphase. Der eingewechselte Jhon Cordoba besorgte vom Elfmeterpunkt den Ausgleich (82.).