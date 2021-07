Darts World Matchplay: Gabriel Clemens über sein Duell mit José de Sousa

Am kommenden Samstag beginnt der Showdown im Darts! Es steht das große Darts World Matchplay an. Gabriel Clemens verrät seinen Titel-Favoriten.

Nach einem Jahr Unterbrechung, als das Event wegen der Corona-Pandemie in Milton Keynes ausgetragen wurde, kehrt das Darts World Matchplay wieder an seine eigentliche Heimstätte zurück.

Um sein Ziel zu erreichen, müsse er laut eigener Aussage sein "Spiel ans Board bringen und dann kann ich jeden Spieler auf dieser Welt in Bedrängnis bringen." ( So läuft das Darts World Matchplay )

So bewertet Clemens seinen Gegner de Sousa

Hopp glaubt an Chance für Clemens

Max Hopp glaubt jedoch ebenfalls an die Siegchance seines Landsmannes. "Gabriel hat auf jeden Fall eine Chance gegen de Sousa. Eines seiner beiden Matches gegen den Portugiesen in diesem Jahr in Niedernhausen habe ich geschrieben, da haben nur ein, zwei Darts auf Doppel den Unterschied gemacht", erinnert sich der Maximiser im Gespräch mit SPORT1 .

"Vom Scoring her kann Gabriel durchaus mithalten. Es wird darauf ankommen, dass er die Gelegenheiten nutzt, die er bekommt. De Sousa hat hin und wieder auch mal einen Hänger und verrechnet sich gerne mal. Wenn so eine Chance kommt und er zupacken kann, kann de Sousa wirklich zum Einknicken bringen. Es wird auf Momente in diesem Spiel ankommen. In meinen Augen ist er nicht klar unterlegen", ergänzt Hopp, der sich für das Matchplay nicht qualifizieren konnte.