Alfa Romeo und Sauber verlängern Zusammenarbeit in der Formel 1

Der Name Alfa Romeo bleibt der Formel 1 auch in den kommenden Jahren erhalten. Wie der italienische Hersteller und Sauber Motorsport am Mittwoch mitteilten, verlängerten beide Seiten ihre Partnerschaft für "mehrere Jahre". Das Traditions-Team Sauber mit Sitz im schweizerischen Hinwil wurde seit 2018 von der Fiat-Chrysler-Tochter unterstützt, seit 2019 geht der Rennstall nur noch unter dem Namen Alfa Romeo an den Start.