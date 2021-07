Kohlschreiber verpasst Viertelfinale in Hamburg

Kohlschreiber ist am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden © AFP/SID/CARMEN JASPERSEN

Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Viertelfinale beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag dem an Position sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic trotz beherzten Kampfes am Mittwoch 5:7, 6:4, 3:6.