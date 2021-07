FC Bayern: Zweifel an Niklas Süle wachsen, aber die Zahlen sprechen für ihn

Kritik an Süle: "Moppel-Image extrem ungerecht"

Die Kritik an Niklas Süle wächst. Nun setzt ihn auch schon Julian Nagelsmann unter Druck. Doch wäre es wirklich ratsam, den Innenverteidiger notfalls zu verkaufen?

Zum Glück für den deutschen Rekordmeister sind derzeit zumindest noch zwei gestandene Innenverteidiger - Neuzugang Dayot Upamecano und Nationalspieler Niklas Süle - gesund und prinzipiell einzuplanen. Zu ihnen gesellen sich Tanguy Nianzou und Hoffenheim-Rückkehrer Chris Richards, die ihre dauerhafte Tauglichkeit für höhere Ambitionen aber erst noch nachweisen müssen. Und Benjamin Pavard, der in München allerdings primär als Rechtsverteidiger eingesetzt wird. ( DATENCENTER: Spielplan der Bundesliga )

Möglicherweise aber verlieren die Münchner auch noch Süle in diesem Sommer.

So jedenfalls war der Plan der Bayern vor vier Jahren. Doch Süle konnte sich, auch aufgrund von Verletzungen, nicht so entwickeln, wie es sich die Bosse an der Säbener Straße erhofft hatten.