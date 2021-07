Wie Stade Rennes mit Camavinga und Doku Europa verrückt macht

In Zeiten immer höher werdender Ablösesummen passen immer mehr Top-Klubs ihre Transferstrategie an.

Auch wenn der Transfermarkt durch die Corona-Pandemie in der jüngeren Vergangenheit einen kleinen Einbruch erlebte und die ganz großen Ablösesummen zum großen Teil ausblieben, so dürften sich die Ausgaben in nicht allzu ferner Zukunft wieder auf dem Niveau vor Corona einpendeln.

Camavinga ist heiß begehrt

Zum anderen rücken vermehrt die Klubs in den Fokus, die auf Ausbildung junger Talente setzen. In diesem Sommer wird sich viel auf den französischen Klub Stade Rennes konzentrieren. Der Klub aus der Bretagne hat sogar gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.

Mit Eduardo Camavinga steht das französische Supertalent schlechthin in den Reihen des Tabellensechsten der abgelaufenen Spielzeit. Er debütierte bereits mit 16 Jahren in der Ligue 1, in diesem Sommer will der 18-Jährige voraussichtlich den nächsten Schritt gehen. Camavinga steht bei sämtlichen Top-Klubs auf dem Zettel, Rennes dürfte trotz nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit eine stattliche Ablösesumme erhalten.