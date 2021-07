Neue Aufnahmen aufgetaucht: Perez lästert über CR7

Real Madrids Präsident Florentino Perez gerät wegen des Auftauchens von Audioaufnahmen aus dem Jahr 2012 immer stärker unter Druck. Am Mittwoch berichteten spanische Medien von weiteren Audiofiles, in denen der Real-Boss auch über den einstigen Superstar Cristiano Ronaldo und Ex-Coach Jose Mourinho ablästerte.

CR7 sei "verrückt", meinte Perez: "Dieser Typ ist ein Trottel, ein Kranker. Ihr denkt, dass dieser Kerl normal ist, aber das ist er nicht." Bei Mourinho prangerte Perez an, dass dieser ein "fürchterliches Ego" habe, er sei ein "Idiot" und "abnormal". Zuvor hatte Perez auch schon in den Aufnahmen, die das Onlineportal El Confidencial in Umlauf gebracht hatte, über Reals Stürmer-Ikone Raul und Torwart-Star Iker Casillas gelästert.