Olympia: Coronafall im Flüchtlingsteam des IOC

Frankfurt am Main (SID) - Ein Mitglied aus dem Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist bei der Vorbereitung in Doha/Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das IOC am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen Offiziellen, der isoliert wurde. Durch den positiven Test verschob sich vorerst auch die Abreise der Mannschaft zu den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) nach Tokio.