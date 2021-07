La Liga: Bald kein Hin- und Rückspiel mehr? Und Spiele in Miami?

Weniger Spiele, mehr Spektakel?

Spiele bald in Miami?

"Aber bei einem System mit Hin- und Rückspiel würde man damit gegen das Fairplay verstoßen", meinte er. Wie in Europas Top-Ligen üblich treten alle Teams der Liga jeweils einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jeden Gegner an.

La Liga reagiert ablehnend

"Die LaLiga wird in keiner ihrer Kategorien eine Änderung des Wettbewerbsformats in Betracht ziehen. Das aktuelle Modell, seine Struktur, seine Wettbewerbstage, seine Zeitpläne usw. waren in den letzten Jahren ein Erfolg", hieß es in einem Statement.