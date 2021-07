Basketball: FC Bayern mit schwerem EuroLeague-Auftakt

Der FC Bayern München startet mit einem kniffligen Programm in die neue Saison in der EuroLeague. Der Pokalsieger muss mehrmals auswärts ran.

Am 30. September reist das Team von Trainer Andrea Trinchieri zum Auftakt zum israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv, bevor am 7. Oktober (20.30 Uhr) der Heim-Kracher gegen den FC Barcelona ansteht. Danach folgen drei Auswärtsspiele in Serie gegen Unics Kasan, Zenit St. Petersburg und Zalgiris Kaunas.