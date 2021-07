50+1: Hannover 96 greift Ausnahme-Klubs an

Der Mutterverein von Hannover 96 greift in der umstrittenen 50+1-Frage die drei Ausnahme-Klubs Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim an.

In einem offenen Brief fordert der Hannoversche Sportverein von 1896 von der am Mittwoch tagenden Versammlung der Profiklubs, die für die drei Vereine "geltenden Wettbewerbsvorteile unverzüglich zu beseitigen".