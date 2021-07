Eintracht Frankfurt: Nach Silva-Abgang - diese Stars sind im Fokus

Kamada will regelmäßig Champions League spielen

Daichi Kamada hat in der Sommerpause am Mikrofon auf sich aufmerksam gemacht. "Es ist möglich, dass ich jetzt den Verein wechsle und bei einem Verein mit höherem Ansehen mehr verdiene", zitierte Goal Japan den Spielmacher.

Kamada sieht sich generell zu Höherem berufen, bereits nach seiner Vertragsverlängerung bis 2023 kündigte er an: "Um auf das nächste Level zu kommen, brauche ich dann einen Verein, der jedes Jahr in der Champions League spielt."

Mit der Eintracht hat er den Sprung in die Königsklasse knapp verpasst. An ihm lag es nicht, fünf Treffer und 15 Vorlagen haben das Interesse anderer Klubs geweckt. Doch Angebote gibt es nach SPORT1 -Informationen noch keine.

Prinzipiell sind die Frankfurter offen für einen Verkauf. Trotz der hohen Anzahl an Scorerpunkten war Kamada den Hessen zu schwankend in seinen Leistungen. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Kostic in Italien begehrt

Filip Kostic hat seine Kritiker früherer Stuttgart - und HSV-Tage allesamt überzeugen können. 26 Tore und 48 Vorlagen in 127 Pflichtspielen für die Eintracht sind eine herausragende Bilanz für den Linksaußen. Inter Mailand, AS Rom und Lazio Rom sollen die Fühler nach dem serbischen Kraftpaket bereits ausgestreckt haben.

N’Dicka vor dem nächsten Entwicklungsschritt

Glasner will N’Dicka fördern, ihn zum nächsten Entwicklungsschritt verhelfen . Allerdings schauen vor allem ausländische Mannschaften etwas genauer bei dem Abwehrmann hin. Doch die Eintracht will N’Dicka halten, der Klub hat angesichts des bis 2023 laufenden Vertrags (ohne Ausstiegsklausel) die Trümpfe in der eigenen Hand.

Das Trainerteam jedenfalls will auf den sich so elegant bewegenden Linksfuß setzen.

Hinteregger öffnet erst das Türchen - und donnert es dann zu

Hinteregger lud dafür alle interessierten Menschen per Instagram ein und sagte: "Ich kann alle Frankfurter, die da sind, beruhigen: Es hieß ja, dass ich nach Italien gehe. Ich bleibe natürlich in Frankfurt. Salzburg war schön, Augsburg und Gladbach waren okay, aber in Frankfurt habe ich meine zweite Heimat gefunden. Da fühle ich mich richtig wohl, da bin ich gerne."