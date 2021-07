Martins Routine nach Stürzen: "Du musst dich bewegen"

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus) will nach Stürzen in aller Regel schnell wieder aufs Rad.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus) will nach Stürzen in aller Regel schnell wieder aufs Rad. "Ich stelle eigentlich immer fest, dass das Ankurbeln des Kreislaufes produktiv ist, was die Wundheilung betrifft", sagte Martin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Der 36-Jährige vom Team Jumbo-Visma war nach zwei Stürzen aus der noch laufenden 108. Tour de France in der vergangenen Woche ausgestiegen. Besonders der Unfall auf der ersten Etappe blieb in Erinnerung, als Martin mit dem Schild einer Zuschauerin kollidierte und so einen Massencrash auslöste. Am Mittwoch vergangener Woche folgte ein zweiter heftiger Unfall.