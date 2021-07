Gespräch mit Bach: Japans Premier Suga nimmt IOC in die Pflicht

Yoshihide Suga hat in einem Gespräch mit IOC-Präsident Bach das Komitee in die Pflicht genommen, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Japans Premierminister Yoshihide Suga hat in einem Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach das Internationale Olympische Komitee in die Pflicht genommen, die Sicherheit der Bevölkerung in der Pandemie zu gewährleisten. Neun Tage vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio sagte Suga, er hoffe als Gastgeber, "dass das IOC sich bemüht", dass die Athleten und alle anderen Teilnehmer die Beschränkungen für den Kontakt mit der japanischen Bevölkerung einhalten.

Lieber als über das Risiko der Sommerspiele als ein mögliches Superspreader-Event sprach Bach über die Chancen, die er in der Austragung trotz steigender Corona-Infektionen in Tokio und weltweit sieht. "Die Spiele werden die Welt in all unserer Vielfalt vereinen", zitierte das IOC den Präsidenten nach dem Gespräch mit Suga: "Sie werden zeigen, dass wir gemeinsam stärker sind in all unserer Solidarität."