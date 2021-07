Serie-A-Klubs fordern von Draghi offene Stadien zu Saisonbeginn

Die Serie-A-Klubs haben in einem Schreiben an die Regierung von Mario Draghi ihre Bedingungen für den Start in die neue Saison gestellt.

Die Serie-A-Klubs haben in einem Schreiben an die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi ihre Bedingungen für den Start in die neue Saison gestellt. So fordern sie zum Meisterschaftsstart am 22. August wieder volle Stadien. Seit vergangenem Oktober wurden keine Zuschauer mehr bei Serie-A-Spielen zugelassen.