FC Schalke 04: Torhüter Markus Schubert wechselt zu Vitesse Arnheim

Nach SPORT1 -Informationen wechselt der 23 Jahre alte Keeper zu Vitesse Arnheim - und zwar fest und dennoch ablösefrei. Er absolviert am Mittwoch den Medizincheck beim niederländischen Klub, anschließend soll Schubert einen Vertrag über drei Jahre plus Option auf ein weiteres unterzeichnen.

Schubert kam von Dynamo Dresden zu Schalke 04

Sein einstiger Konkurrent Nübel, der auch beim Finaleinzug bei der U21-EM 2019 den Vorzug vor Schubert erhalten hatte, hatte die Schalker bereits im vergangenen Sommer ablösefrei in Richtung FC Bayern verlassen. Nach nur vier Pflichtspiel-Einsätzen in der vergangenen Saison hofft Nübel in der neuen Saison als Leihspieler bei der AS Monaco auf mehr Einsatzzeit.