FIFA 21: Brasilien-Newcomer Lucas Paquetá erhält 94er-Karte

Brasiliens Paquetá wird für seine Leistungen in der Copa América in FUT geehrt. © EA

Die Summer Stars sind Spieler in FIFA 21, die im vergangenen Monat bei der Europameisterschaft und Copa América durch starke Leistungen aufgefallen sind. Lucas Paquetá ist einer davon: Als offensiver Mittelfeldspieler absolvierte er sechs Partien für die Seleção und schoss dabei zwei Tore. Im Januar 2019 wechselte der heute 23-Jährige für fast 40 Millionen Euro von Flamengo zum AC Mailand. Bei den Italienern konnte sich Paquetá allerdings nie wirklich durchsetzen. Im Sommer 2020 wurde er deshalb zu Olympique Lyon in die Ligue 1 transferiert. In Frankreich blühte Paquetá wieder auf, wurde in die Seleção berufen und führte sein Team bis ins Finale, das allerdings Argentinien für sich entscheiden konnte.