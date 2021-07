Gastland Katar startet mit Remis in Gold Cup

Katar ist mit einem Remis gegen Panama in den Gold Cup gestartet. Das Gastland, das als Teil der Vorbereitung auf die WM 2022 an dem Fußball-Turnier teilnimmt, kam in Houston trotz dreimaliger Führung zum Auftakt in der Gruppe D nicht über ein 3:3 hinaus. Die Partie war aufgrund einer Wetterwarnung zwei Stunden später als geplant angepfiffen worden.