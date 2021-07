FC Liverpool: Jürgen Klopp schwärmt von Konaté und gibt Update über Verletzte

Jürgen Klopp trainiert mit dem FC Liverpool in Salzburg © Imago

Jürgen Klopp startet mit dem FC Liverpool in Österreich in die Saisonvorbereitung. Mit dabei ist auch Ibrahima Konaté, den der Trainer nicht genug loben kann.

Jürgen Klopp bereitet sich mit dem FC Liverpool in Österreich auf die neue Saison vor.

Mit einem 34-köpfigen Kader absolvieren die Reds zunächst in Salzburg ein Trainingslager. Mit dabei ist auch Ibrahima Konaté, Neuzugang von RB Leipzig .

Der Franzose durchlief am Montag seine erste Trainingseinheit für Liverpool. "Er ist ein guter Kerl, er ist wirklich glücklich, hier zu sein. Ich bin wirklich froh, ihn hier zu haben", sagte Klopp auf der vereinseigenen Webseite über den Start des Ex-Bundesliga-Profis.

Klopp über Konaté: "Unglaublich jung, aber schon sehr erfahren"

Den 22-Jährigen bezeichnete Klopp als "unglaublich jung, aber schon sehr erfahren. Er hat in der Vergangenheit wirklich gutes Zeug zusammengespielt und wird hoffentlich künftig noch besser." Dennoch müsse man mit Konaté - wie mit jedem neuen Spieler - behutsam umgehen und im ständigen Gespräch stehen.

Van Dijk & Co. nach Verletzung wieder zurück

"Sie sind nicht auf dem gleichen Niveau wie die anderen, aber es ist anders", sagte Klopp über die Rückkehrer. "Fangen wir mal damit an: Alle vier sehen wirklich gut aus, muss ich sagen."

Während des Aufenthalts in Österreich wird Liverpool auch eine Reihe von Freundschaftsspielen bestreiten. "Wir versuchen, Schritt für Schritt reinzukommen, haben in ein paar Tagen das erste Spiel und solche Dinge. Ich bin also wirklich begeistert, wieder zurück zu sein, um ehrlich zu sein", meinte Klopp.