Borussia Dortmund: Reyna bekommt die Rückennummer sieben von Sancho

Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United befindet sich auf der Zielgeraden – dies bestätigte auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Rande des Testspiels gegen Gießen .

Große Ehre für Giovanni Reyna

Der BVB machte dies am Dienstabend auf Twitter publik. In einem Video wurden alle aufgehängten Dortmund-Trikots in der Kabine vor dem Testspiel gegen den Regionalligisten Gießen gezeigt – darauf zu sehen war auch das Jersey des US-Amerikaners mit der Rückennummer sieben.