Handball, DHB-Team: Hendrik Pekeler beklagt Terminstress vor Olympia

Gislason und Co. fliegen nach Japan

Am heutigen Mittwoch fliegt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nach Japan, wo in Tokushima ein einwöchiges Trainingslager auf dem Programm steht. Am 22. Juli erfolgt die Anreise nach Tokio, nur zwei Tage später steht die erste Partie gegen Europameister Spanien an.