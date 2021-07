EM-Finale: Vater von Harry Maguire bei Sturm auf Wembley Stadion verletzt

Wie 1996: Wieviel Schuld trägt Southgate am Elfer-Drama?

Die Gewalt rund um das EM-Finale erschütterte am vergangenen Sonntag viele Fans.

Unzählige gewaltbereite Menschen hatten sich ohne Eintrittskarte Zugang zum Wembley Stadion verschafft und dabei keine Rücksicht auf andere genommen. Mehr und mehr kommt nun heraus, was sich alles zugetragen hat, beziehungsweise wer von dem ticketlosen Mob in Mitleidenschaft gezogen wurde.

So hat nun der englische Nationalspieler Harry Maguire erzählt, dass sein Vater beim Finale verletzt wurde.

Demnach drangen die Anhänger durch einen behindertengerechten Eingang in das Stadion ein und drängten sich gewaltsam an allen vorbei, die sich ihnen in den Weg stellten. Maguires 56-jähriger Vater wurde mit dem Verdacht auf zwei Rippenbrüche und schweren Atemproblemen zurückgelassen.