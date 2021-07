WWE NXT: Samoa Joe von Karrion Kross attackiert - naht Ring-Comeback?

Karrion Kross verteidigt Titel - und attackiert Samoa Joe

Nach dem Match eskalierten die Spannungen zwischen Kross und Joe: Als Joe den Arm des Gewinners hob, starrten sich beide an. Als Joe den Ring verlassen wollte, nahm Kross ihn in seinen Aufgabegriff Kross Jacket. Nach einiger Zeit wurde Joe - selbst ein Spezialist für "submission moves" - bewusstlos und der NXT-Champion ließ von ihm ab.

Auch Adam Cole hat es auf Joe abgesehen

Bereits zuvor hatte Adam Cole kritisch Worte an Joe gerichtet und sich darüber beschwert, wie die "Samoan Submission Machine" in den vergangenen Wochen mit ihm umgegangen war. Er wurde dann allerdings von Bronson Reed unterbrochen, attackiert und verscheucht. In naher Zukunft scheint auch drittes Match zwischen Cole und Erzrivale Kyle O'Reilly auf dem Programm zu stehen. O'Reilly war deutlich darin zu betonen, dass er mit seinem Erzfeind noch nicht am Ende sei.