Queen soll Gareth Southgate trotz Elfer-Pleite im EM-Finale wohl adeln

Wie 1996: Wieviel Schuld trägt Southgate am Elfer-Drama?

Im Finale der Fußball-EM kassierte Gareth Southgate mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft eine der bittersten Niederlagen überhaupt. Im Elfmeterschießen unterlagen die Three Lions dem Team aus Italien – und das im heimischen Wembley Stadion.

Doch trotz der Pleite soll dem Nationaltrainer nun offenbar eine große Ehre zuteil werden. So berichtet die Sun, dass der 50-Jährige den "Order of the British Empire", den britischen Ritterorden erhalten soll.