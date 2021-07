Vetter siegt auch in Gateshead - Mihambo Zweite

Johannes Vetter belegt den ersten Platz in Gateshead © AFP/SID/LUKASZ SZELAG

Speerwurf-Ass Johannes Vetter hat in seinem achten Wettkampf der Saison erstmals die 90-Meter-Marke verfehlt.

Speerwurf-Ass Johannes Vetter hat in seinem achten Wettkampf der Saison erstmals die 90-Meter-Marke verfehlt und trotzdem den Sieg beim Diamond-League-Meeting in Gateshead/Großbritannien davongetragen.

Der Offenburger gewann zehn Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio mit 85,25 m vor dem deutschen Meister Julian Weber (Mainz). Der Wettkampf wurde in einem gewöhnungsbedürftigen Modus entschieden: Die Top Drei nach fünf Versuchen warfen in einem einzigen weiteren Wurf den Sieger aus.