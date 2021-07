Fan-Umfrage: Oliver Bierhoff muss beim DFB zurücktreten für echten Umbruch

Dabei musste neben Bundestrainer Joachim Löw auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff deutliche Kritik einstecken - und die Fußballfans fordern für den schon länger umstrittenen Europameister von 1996 Konsequenzen. (BERICHT: Matthäus zählt Bierhoff an)

In einer repräsentativen Online-Umfrage für das Bundesliga-Barometer (5.249 Teilnehmer) stimmten 87,7 Prozent der Fans der Aussage zu, dass neben Löw auch der DFB-Direktor zurücktreten muss, um den Weg für einen Umbruch frei zu machen.

Auch vom eng mit Bierhoff verknüpften Nationalteam-Claim "Die Mannschaft" hat der überwältigende Teil der Anhänger die Nase voll. Satte 92,9 Prozent der Befragten gaben an, Fußballdeutschland würde diese Bezeichnung nicht vermissen.

Fans: Neben Löw auch Bierhoff für EM-Aus verantwortlich

Den Hauptschuldigen für das frühe EM-Aus im Achtelfinale gegen England sehen die Fans in Bundestrainer Löw (82,7 Prozent, Mehrfachnennung möglich), neben der Mannschaft (56,9 Prozent) wird aber auch der gesamte DFB und Bierhoff im Speziellen in der Verantwortung gesehen.

So stimmten 43,2 Prozent der Befragten für den Verband, der mit den Querelen rund um Ex-Präsident Fritz Keller und den jetzigen Interims-Präsidenten Rainer Koch schon vor dem EM-Debakel kein gutes Bild abgegeben hatte.

"Oliver ist sehr clever. Er verkauft sich gut. Aber auch Bierhoff hätte hinterfragt werden müssen. Er ist dafür verantwortlich, dass Jogi Löw das Turnier bekommen hat, obwohl er die WM 2018 vergeigt hatte", sagte der Weltmeister von 1990 der Bild: "Ich denke an die Nations League, an bittere Niederlagen, an die schlechte Stimmung. Dafür ist Oliver Bierhoff genauso verantwortlich wie Jogi Löw. Aber er wurde nie hinterfragt, alles wurde auf der Mannschaft und Jogis Schultern abgeladen."