Lena Goeßling: Karriere-Ende nach Vertragsende beim VfL Wolfsburg

Lena Goeßling: Karriereende nach Aus beim VfL Wolfsburg

Zuvor hatte Goeßling in einem Interview in der Bild durchaus auch Frust an der Entwicklung durchblicken, die nun zu ihrem Karriereende führte: "Ich war zunächst einmal geschockt und traurig, weil ich zehn Jahre lang so eng mit dem VfL verbunden war."