Formel 1: Lewis Hamilton reagiert auf rassistische Beleidigungen nach EM-Finale

Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien sind die Elfmeter-Fehlschützen Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

"Das ist ein ekelhaftes Verhalten", tobte der britische Weltmeister mit einem Post auf Instagram. "So vieles ging mir durch den Kopf, als ich die letzten Momente des Spiels verfolgte. Einerseits war ich so stolz darauf, wie weit wir gekommen sind ... im Finale zu stehen und das mit einer so vielfältigen Mannschaft, ist eine riesige Leistung, auf die wir alle stolz sein sollten", schrieb Hamilton.