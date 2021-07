Peter Hyballa: Esbjerg fB - Aufstand gegen Ex-.BVB-Trainer wegen Beleidigung

In Esbjerg dagegen soll der 45-Jährige nun indes durch weniger seriöse Wortwahl aufgefallen sein. Konkret: Neben dem Vorwurf an Methodik, die Spieler mit extremem Trainingspensum zu fordern, ist auch von psychischen und physischen Bestrafungen die Rede.

Zoff um Hyballa in Esbjerg

Hyballa hatte den Job in Esbjerg am 31. Mai übernommen - als seine 20. Trainer-Station.

Klub-Verantwortliche versuchen zu retten

Esbjergs Boss Chein Lee versuchte in der Zeitung Jydske Vestkysten die Situation zu deeskalieren, nannte Hyballa einen guten Trainer: "Wir werden den Sachverhalt intern klären. Es ist keine Angelegenheit, die wir in der Öffentlichkeit diskutieren werden.".

Auch der Vorstandsvorsitzende Michael Kalt erklärte in BT: "Peter kommt aus einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Vielleicht ist so etwas in Deutschland, England oder den USA akzeptabel, aber nicht in Dänemark. Er wird sich hier anpassen müssen."