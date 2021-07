Real Madrid gegen AC Milan live auf SPORT1 im TV: der #AthletesVersus Cup

In diesem schmucken Stadion treffen Real und Milan aufeinander © Kärnten Werbung | Bernhard Hors

Real Madrid tritt in der Vorbereitung auf die neue Saison im #AthletesVersus Cup auf den AC Milan. SPORT1 überträgt die Partie live.

Real Madrid und der AC Milan stehen sich am 8. August um 18:30 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt gegenüber. SPORT1 wird das Aufeinandertreffen der beiden vielfachen UEFA Champions League Sieger ab 18:25 Uhr live übertragen.

Organisiert wird die unter dem Motto "#AthletesVersus Cup" veranstaltete Partie von der der Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur Match IQ, die wie die Sport1 GmbH zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, in Kooperation mit SLFC Soccer.

Der "#AthletesVersus Cup": Testspiel-Highlight steht unter besonderem Motto

Gespielt wird in Klagenfurt

Real gegen AC Milan - Ticket jetzt erhältlich

Match IQ organisiert das Spiel in enger Zusammenarbeit mit der im österreichischen Leogang beheimateten SLFC Soccer GmbH. Match IQ und die SLFC Soccer GmbH haben in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Projekte erfolgreich zusammen umgesetzt – auch 2021 wieder mit diversen Trainingslagern und Freundschaftsspielen in Österreich.