Real: Abfällige Äußerungen von Florentino Pérez über Raul und Casillas

Der 74-Jährige ließ am Dienstag über den Verein eine Stellungnahme veröffentlichen, in der er Bezug zu geleakten Audio-Dateien nimmt, die ihn in den Augen diverser Fans äußerst schlecht dastehen lassen könnten. Veröffentlicht wurden die Dateien von der digitalen Zeitung El Confidencial.

Die Pérez-Aussagen im Wortlaut

Doch was hat er in dem Gespräch vor vielen Jahren überhaupt gesagt?

"Casillas ist nicht der Torhüter für Real Madrid, was soll ich sagen? Er ist es nicht. Er war es nie. Er war der größte Fehler, den wie gemacht haben", wird Pérez zitiert. Die Aussagen fielen im Jahr 2006, nachdem Pérez am Ende seiner ersten Amtszeit als Klub-Boss zurückgetreten war. 2009 war er zurückgekehrt.

Weiter hört man ihn in den geleakten Aufnahmen offenbar sagen: "Was passiert ist, ist, dass es jene gibt, die ihn (Casillas, Anm. d. Red.) bewundern, ihn lieben, mit ihm sprechen. Sie verteidigen ihn so sehr. Er ist der eine große Schwindel, und der andere ist Raúl." Diese These unterstrich er auch gleich nochmal: "Die beiden großen Betrügereien von Madrid sind zuerst Raúl und dann Casillas."