BVB: Gregor Kobel steigt früher ein als geplant bei Borussia Dortmund

Der BVB kann bereits früher als geplant auf seinen neuen Torhüter setzen. Gregor Kobel verkürzt seinen Urlaub und greift bei seinem neuen Klub an.

Am Montagnachmittag posierte der Schweizer Schlussmann bereits in Trainingsklamotten des BVB. Eigentlich hätten dem EM-Teilnehmer noch einige Tage Urlaub zugestanden, doch anscheinend reichten Kobel zehn freie Tage.

Kobel bei der EM ohne Einsatz

Die Verkürzung des Urlaubs wird bei der Borussia sicherlich positiv aufgenommen. Offenbar will sich Kobel so schnell wie möglich an das Umfeld seines neuen Arbeitsgebers gewöhnen.