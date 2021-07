FC Bayern: Paul Zipser wurde gutartiger Tumor entfernt - Vertrag verlängert

Paul Zipser sieht seine Zukunft in München © Imago

Die Münchner teilten zudem, dass dem Nationalspieler am 9. Juni ein "gutartiger Tumor" entfernt wurde. Zipser hatte sich aufgrund einer Gehirnblutung einer Operation unterziehen müssen und verpasste deswegen das BBL-Finale gegen ALBA Berlin (1:3).

Auf der Pressekonferenz nach dem vierten Spiel wandte sich Trinchieri sichtlich bewegt an die Medienöffentlichkeit: "Es ist so hart, darüber zu sprechen. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass Paul gesund wird. In den letzten Tagen haben wir alle zusammengehalten, obwohl es sehr schwer für uns war."