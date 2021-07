Nowitzki richtet Grußbotschaft an Olympia-Starter

Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki wünscht den deutschen Olympia-Startern in Tokio viel Erfolg.

"Ich hoffe, ihr seid gesund. Denen von euch, die nach Tokio fahren, drücke ich natürlich die Daumen und wünsche alles, alles Gute", sagte der 43-Jährige in einer Videogrußbotschaft, an alle von der Deutschen Sporthilfe unterstützten Athletinnen und Athleten. Nowitzki war bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 deutscher Fahnenträger.