Nach positivem Doping-Test: Barren-Olympiasieger Wernjajew für Tokio gesperrt

Barren-Olympiasieger Oleg Wernjajew wird wegen eines positiven Dopingtests nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Dies machte der 27 Jahre alte Kunstturner aus der Ukraine am Dienstag via Instagram öffentlich.