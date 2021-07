Gold Cup: Baileys Jamaika bezwingt Beckers Surinam

Leon Bailey ist mit der Fußball-Nationalmannschaft von Jamaika erfolgreich in den Gold Cup in den USA gestartet.

Leon Bailey ist mit der Fußball-Nationalmannschaft von Jamaika erfolgreich in den Gold Cup in den USA gestartet. Die Reggae Boyz mit dem Stürmer von Bayer Leverkusen bezwangen Außenseiter Surinam mit Sheraldo Becker von Union Berlin in Orlando 2:0 (2:0).