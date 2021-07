EM 2021: Cristian Zaccardo über Italien, Mancini, FC Bayern, Chiesa

Den EM-Triumph Italiens durch den dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen England in London feierten nicht nur die Fans auf dem Apennin. Auch in Deutschland freuten sich viele mit dem Team von Trainer Roberto Mancini. Es gab für die Italiener neue Pluspunkte auf der Beliebtheits-Skala. 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland oder 2012 bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine war das noch anders. Damals war Italien fast als Feindbild wahrgenommen worden.