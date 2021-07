Alternativer Tour-Star Morton erreicht Paris

Nach 18 Tagen, 5510 Kilometern, über 65.000 Höhenmetern und 220 Stunden im Sattel erreichte der 29-Jährige in den frühen Morgenstunden die Champs-Elysees in Paris - fünf Tage vor dem regulären Tour-Finale. Mit der Aktion sammelte Morton zudem Spenden in Höhe von über 420.000 Euro für die Hilfsorganisation World Bicycle Relief.