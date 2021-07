Neu in FIFA 22: Die FUT Heroes - mit Mario Gomez und Diego Milito

Erste Bilder! So realistisch wird FIFA 22

Für EA Sports wird der FUT-Bereich auch in FIFA 22 einen der wichtigsten Stützpfeiler des Unternehmens bilden. Hierfür soll es neue Karten geben, die FUT Heroes.

Die Liste der neuen FUT Heroes Karten liest sich fast wie ein Who's who der Fußballszene. Tatsächlich ehrt Entwickler Electronic Arts die genannten Spieler mit einer besonderen und neuen FUT Karte. Hierbei handelt es sich um besondere Ausgaben der Spieler, die im Laufe ihrer Karriere für einmalige Erlebnisse sorgten.

Deutscher FUT Held in FIFA 22 - Mario Gomez

So zählt auch der langjährige Bayern-Torjäger Mario Gomez zum Aufgebot. Jedoch wurde dieser nicht für seine unzähligen Treffer im Dress des Rekordmeisters bedacht, stattdessen rückt die Zeit seines ersten Engagements für den VfB Stuttgart in den Mittelpunkt. 2007 war er mit maßgeblich daran beteiligt, dass die Schwaben ihre dritte Meisterschaft feiern konnten.

Die Liste aller FUT Heroes im Überblick:

FIFA 22 wird voraussichtlich am 01. Oktober für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox One Series X/S sowie Googles Stadia erscheinen.