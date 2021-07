Super Mario 64 für über eine Million verkauft - Rekordpreis für Videospiel!

Eine originalverpackte Ausgabe des Nintendo-Klassikers "Super Mario 64" wurde bei einer Auktion von Heritage Auctions in Dallas für sage und schreibe 1,56 Millionen US-Dollar (rund 1,32 Millionen Euro) verkauft.

Damit ist es jetzt das bislang teuerste Videospiel, nachdem erst am vergangenen Freitag eine ungeöffnete Ausgabe von "The Legend of Zelda" für den Rekordpreis von 870.000 US-Dollar (rund 734.000 Euro) versteigert worden war.