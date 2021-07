Macron besucht Tour de France in den Pyrenäen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stattet der Tour de France bei ihrer 108. Auflage einen Besuch in den Pyrenäen ab.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stattet der Tour de France bei ihrer 108. Auflage einen Besuch in den Pyrenäen ab. Am Donnerstag wird der 43-Jährige wie in den Jahren zuvor ins Fahrzeug von Tour-Direktor Christian Prudhomme steigen, um von dort die anspruchsvolle Bergetappe von Pau nach Luz-Ardiden zu verfolgen.