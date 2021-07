Olympia, Basketball: USA verlieren auch gegen Australien - Popovich genervt

Doch als Team will die Olympia-Auswahl der USA noch nicht so recht funktionieren.

Die Mannschaft von Star-Coach Gregg Popovich hat auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele in Tokio verloren.

Gegen Australien, das zu den Gruppengegnern der deutschen Mannschaft gehört, kassierten die NBA-Stars in Las Vegas eine 83:91-Niederlage.

Popovich will Niederlage nicht überbewerten

Dennoch will Popovich auch diese Niederlage nicht zu hoch hängen. "Ich denke, wir haben heute besser gespielt", sagte der Coach mit Verweis auf die 87:90-Niederlage gegen Nigeria am Samstag: "Wir sind erst seit Kurzem zusammen. Da gibt es noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen."