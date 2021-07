Formel 1: Lando Norris wird beim Finalsieg Italiens die Uhr gestohlen

Lando Norris fährt für McLaren in der Formel 1 © Imago

Lando Norris wird das EM-Finale so schnell nicht vergessen. Erst verliert England das Spiel gegen Italien, dann wird dem McLaren-Fahrer auch noch die Uhr gestohlen.

Was für ein gebrauchter Abend!

Das Finale der EM 2021 hinterlässt bei Lando Norris in doppelter Hinsicht einen bitteren Nachgeschmack. Schlimm genug, dass die Three Lions im Wembley Stadion nach Elfmeterschießen gegen Italien verloren haben und damit den ersten großen Titel seit der Weltmeisterschaft 1966 verpassten.

Aber zu allem Unglück wurde dem McLaren-Piloten nach dem Spiel auch noch die Uhr gestohlen. Sein Rennstall bestätigte den Vorfall per Statement über Twitter. Demnach sei der 21-Jährige nach dem Finale in einen Vorfall verwickelt gewesen, in dessen Ablauf ihm die Uhr, die laut Sun 40.000 Pfund wert gewesen sein soll, gestohlen wurde.