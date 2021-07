NFL: Washington Football Team erteilt Absage an Teamname "Warriors"

Nachdem die ehemaligen Washington Redskins vor einem Jahr ihren Namen aus Respekt vor der Geschichte der indigenen Bevölkerung Amerikas abgelegt haben, tritt die Franchise provisorisch als Washington Football Team in der NFL an. Ziel ist es allerdings, baldmöglichst wieder unter einem eigenem Namen und Logo auf dem Spielfeld zu stehen.

Dabei sei man sich bewusst, dass der Name "Warriors" keine negative Konnotation habe, in Hinblick auf die eigene Vergangenheit wolle man allerdings einen kompletten Neustart wagen. "Das Feedback aus allen Gemeinschaften, mit denen wir zu tun hatten, zeigte deutlich ein tief sitzendes Unbehagen in Bezug auf "Warriors", mit dem klaren Eingeständnis, dass es zu eng mit indianischen Themen verknüpft ist", erläuterte er das Unbehagen bei den Verantwortlichen und fügte hinzu: "Eine solche Nähe zu potenziell indianisch angehauchter Ikonographie und Bildsprache würde keine klare Abkehr darstellen, für die sich viele Gemeinschaften so nachdrücklich eingesetzt haben und die wir, offen gesagt, anstrebten, als wir diesen Prozess vor einem Jahr begannen."