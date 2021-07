FC Bayern: Thomas Müller spricht über Julian Nagelsmann und Italien

Nagelsmann als Lautsprecher: So lief Bayerns erstes Training

Thomas Müller erklärt in einem Instagram-Video, was er sich vom Start unter Trainer Julian Nagelsmann erwartet. Von Italien zeigt sich der Bayern-Star begeistert.

Nach seiner Auszeit mit - wie er selbst sagt - "Frau, Hund, Katze und Maus" hat sich Thomas Müller per Instagram bei seinen Fans zurückgemeldet. In einem Video beglückwünschte er EM-Sieger Italien und sprach zudem über seine neuen Aufgaben beim FC Bayern, die anstehen, wenn der Urlaub in etwa zwei Wochen endet. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)