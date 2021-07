Olympia: Flüchtling Yusra Mardini freut sich auf Tokio und hat einen Traum

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wird Yusra Mardini, Mitglied des olympischen Flüchtlingsteams, zum Star. Nun steht sie vor ihren zweiten Spielen.

Einige Jahre ist es her, da erlebte Yusra Mardini einen wahren Horror-Moment.

In einer Schwimmhalle in ihrer Heimatstadt Damaskus durchschlug eine Granate das Dach ihrer Trainingshalle. Die junge Syrerin und ihre Trainingsgruppe hatten Glück, weil die Granate auf den Grund des Beckens sank, ohne zu explodieren.

Bei den Olympischen Spielen 2016 war Mardini die große Protagonistin für Herz und Seele . Nach ihrer Flucht aus Syrien trainierte sie in Deutschland und fuhr mit dem offiziellen IOC-Flüchtlingsteam tatsächlich zu den olympischen Schwimmwettbewerben in Rio de Janeiro.

Damit ging für die damals 18-Jährige ein Traum in Erfüllung - der nun noch getoppt werden könnte. Auch in Tokio wird sie mit 28 anderen Athletinnen und Athleten für das IOC Refugee Olympic Team an den Start gehen - und hofft dabei auf eine besondere Ehre: Sie möchte die Flagge für das Team ins Stadion tragen.