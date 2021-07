Corona: Ex-Champion Zach Johnson vor British Open positiv getestet

Zach Johnson kann nicht an der British Open teilnehmen © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/EZRA SHAW

Der frühere Golf-Champion Zach Johnson (USA) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird daher nicht ab Donnerstag bei der 149. British Open im Royal St. George's im englischen Sandwich antreten können. Das teilte der 45-Jährige aus Iowa am Montag in den Sozialen Medien mit.

Johnson hatte 2015 die "Open" im Mekka St. Andrews in Schottland gewonnen, 2017 triumphierte er dann beim US Masters in Augusta. Fünfmal stand der dreifache Familienvater im US-Team für den Ryder Cup, der einzige Sieg mit seinen Landsleuten gelang ihm 2016.